В Башкирии стартовал ремонт подъездных путей к СНТ

Поддержка садоводов Башкирии только на ремонте дорог не заканчивается. Было принято решение не штрафовать тех, кто продает собственноручно выращенный урожай. А чтобы продукцию реализовали не с картонки на земле, а в комфортных условиях, во всех крупных муниципалитетах оборудовали крытые прилавки. Подготовлено более 4 тысяч мест уличной торговли. Так что теперь садоводы смогут не только с комфортом добираться до своих участков, но и со всеми удобствами продавать плоды своего труда.