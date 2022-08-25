В Башкирии стартовал ремонт подъездных путей к СНТ

В Башкирии начался ремонт подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам. Планируется до конца 2022 года обновить дороги к 77 СНТ.
Как сообщает Глава Башкирии, на данные цели выделено 50 млн рублей. На форуме SMART-садовод, который прошёл в апреле, вопрос дорог оказался одним из самых животрепещущих.
ИА «Башинформ» сообщает, что список приоритетных объектов, нуждающихся в ремонте, определила выездная комиссия, в состав которой вошли представители муниципалитетов, регионального минтранса и союза садоводов республики.
Подъездные пути к СНТ долгое время не ремонтировались, так как относятся к муниципальным. А у местных властей в бюджете не предусматривалась такая статья расходов. После общения с садоводами Глава республики дал поручение выделить дополнительные деньги и разделить их районам Башкирии.
Ревизия показала, что сейчас в регионе к 877 СНТ дороги — не дороги, а так, направления. На балансе они нигде не состоят, соответственно, хозяина нет. Сейчас положение дел изменится. И садоводам, чтобы попасть в программу ремонта, нужно всего-то провести общее собрание и поставить дорогу на баланс местной администрации.
«30 лет укладывали дороги за свой счет»
В Уфе, к примеру, отремонтируют покрытия на участках, ведущих к 9 товариществам в Демском и Октябрьском районах. В СНТ «Проектировщик», что находится в двух километрах от деревни Зинино, к новости о том, что скоро появится асфальт, сначала отнеслись с недоверием. По-настоящему обрадовались только тогда, когда к СНТ приехала дорожная техника и начались работы. Уж очень долго ждали этого события. Территория небольшая, всего около 50 домов. В основном участками владеют пенсионеры, многие проживают круглогодично.
Приоритет у садов, где проживает больше людей
Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, заказчиками работ выступают муниципалитеты. В приоритете обновление тех направлений, где больше всего постоянно проживающих жителей.
«Мы не можем обмануть ожидания садоводов»
СНТ очень нуждаются еще и во внутриквартальных дорогах, газификации, в обустройстве мусорных площадок. На форуме SMART-садовод было озвучено, что на развитие инфраструктуры на каждый вложенный дачниками рубль из региональной казны выделят аналогичную сумму.
Поддержка садоводов Башкирии только на ремонте дорог не заканчивается. Было принято решение не штрафовать тех, кто продает собственноручно выращенный урожай. А чтобы продукцию реализовали не с картонки на земле, а в комфортных условиях, во всех крупных муниципалитетах оборудовали крытые прилавки. Подготовлено более 4 тысяч мест уличной торговли. Так что теперь садоводы смогут не только с комфортом добираться до своих участков, но и со всеми удобствами продавать плоды своего труда.