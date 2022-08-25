В Башкирии стартовал ремонт подъездных путей к СНТ

В Башкирии начался ремонт подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам. Планируется до конца 2022 года обновить дороги к 77 СНТ.

Фото №1 - В Башкирии стартовал ремонт подъездных путей к СНТ

Как сообщает Глава Башкирии, на данные цели выделено 50 млн рублей. На форуме SMART-садовод, который прошёл в апреле, вопрос дорог оказался одним из самых животрепещущих.

ИА «Башинформ» сообщает, что список приоритетных объектов, нуждающихся в ремонте, определила выездная комиссия, в состав которой вошли представители муниципалитетов, регионального минтранса и союза садоводов республики.

Подъездные пути к СНТ долгое время не ремонтировались, так как относятся к муниципальным. А у местных властей в бюджете не предусматривалась такая статья расходов. После общения с садоводами Глава республики дал поручение выделить дополнительные деньги и разделить их районам Башкирии.

Ревизия показала, что сейчас в регионе к 877 СНТ дороги — не дороги, а так, направления. На балансе они нигде не состоят, соответственно, хозяина нет. Сейчас положение дел изменится. И садоводам, чтобы попасть в программу ремонта, нужно всего-то провести общее собрание и поставить дорогу на баланс местной администрации.

«30 лет укладывали дороги за свой счет»

В Уфе, к примеру, отремонтируют покрытия на участках, ведущих к 9 товариществам в Демском и Октябрьском районах. В СНТ «Проектировщик», что находится в двух километрах от деревни Зинино, к новости о том, что скоро появится асфальт, сначала отнеслись с недоверием. По-настоящему обрадовались только тогда, когда к СНТ приехала дорожная техника и начались работы. Уж очень долго ждали этого события. Территория небольшая, всего около 50 домов. В основном участками владеют пенсионеры, многие проживают круглогодично.

Проезды к СНТ находятся в плачевном состоянии. За 30 лет садоводы укладывали дороги своими силами и за свой счет. Были случаи, когда нанимали трактор, чтобы вытаскивать из грязи и снега личный транспорт. А также одевали цепи на колеса автомобилей, по-другому было не выехать. В период весеннего распутья и после обильных снегопадов не могла доехать "скорая", а пожилых тут у нас много.

 Людмила Морозова, представитель «Проектировщика»

Приоритет у садов, где проживает больше людей

Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, заказчиками работ выступают муниципалитеты. В приоритете обновление тех направлений, где больше всего постоянно проживающих жителей.

БАШКОРТТАР-БСТ

Вообще, изначально речь шла только о щебне. Асфальт людям не обещали. Но по итогам выезда комиссии, на некоторых участках принято решение проложить полноценное полотно. Там, где дорог не было в принципе, произведут отсыпку.

Лилия Хабибова, пресс-секретарь министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ

 «Мы не можем обмануть ожидания садоводов»

Дороги, которые сейчас делают в Иглинском и Уфимском районах, - первые ласточки. Конечно, это очень радует садоводов. Есть надежда на то, что дороги, и не только они, будут приведены в порядок.

Ринат Мигранов, председатель регионального отделения союза садоводов России

СНТ очень нуждаются еще и во внутриквартальных дорогах, газификации, в обустройстве мусорных площадок. На форуме  SMART-садовод  было озвучено, что на развитие инфраструктуры на каждый вложенный дачниками рубль из региональной казны выделят аналогичную сумму.

Мы надеемся, что уже в этом году первые товарищества получат реальную поддержку из бюджета республики. Многие поверили в реальность государственной поддержки после форума. Собственники участков в некоторых СНТ собрали деньги, построили мусоросборники, купили контейнеры. Люди очень ждут, что государство, как и обещало, компенсирует им часть расходов. Это очень важно. Мы не можем обмануть ожидания садоводов.

Ринат Мигранов, председатель регионального отделения союза садоводов России

Поддержка садоводов Башкирии только на ремонте дорог не заканчивается. Было принято решение не штрафовать тех, кто продает собственноручно выращенный урожай. А чтобы продукцию реализовали не с картонки на земле, а в комфортных условиях, во всех крупных муниципалитетах оборудовали крытые прилавки. Подготовлено более 4 тысяч мест уличной торговли. Так что теперь садоводы смогут не только с комфортом добираться до своих участков, но и со всеми удобствами продавать плоды своего труда.

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