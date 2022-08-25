«На работу через силу не ходили»: семья Поповых приняла участие в конкурсе «Трудовые династии»

В Нефтекамске проживает удивительная трудовая династия Поповых. Семья имеет впечатляющий общий трудовой стаж в объединении «Искож» — целых 197 лет.

Ольга Петровна и Владимир Глебович познакомились на предприятии и поженились в 1971 году. Владимир пришёл на предприятие после службы в армии, а Ольга приехала в Нефтекамск из многодетной семьи в Туймазинском районе.

Ольга Петровна рассказывает, что в то время автобусы до «Искожа» не ездили, но молодые и активные супруги добирались до предприятия пешком. У каждого из них по 38 лет стажа.

На работу через силу не ходили, трудились честно, ответственно, самоотверженно, выкладывались всегда на все сто. Ольга Петровна

Супруги построили дом в микрорайоне Ротково и вырастили трёх сыновей, двое из которых продолжили трудовую династию на «Искоже». Старший сын Вячеслав проработал на предприятии около 10 лет, средний сын Артём – 17 лет. Младший сын Игорь тоже связан с «Искожем» — он проходил практику в котельной, но после ушёл в предпринимательство. К слову, супруга Артёма тоже трудится на «Искоже» уже более 15 лет.

Семья Поповых стала родной вдвойне, когда в 1973 году родной брат Ольги Петровны женился на родной сестре Владимира Глебовича Татьяне. Она тоже посвятила свою жизнь предприятию и проработала на «Искоже» 31 год. Дочка Татьяны Елена проработала на предприятии 21 год, её сын от первого брака Андрей трудится на предприятии с 1998 года. А сын Елены тоже пошёл по стопам родителей и с 2018 года работает на «Искоже».

Вся наша жизнь связана с Искожем, судьба наших родителей, наши судьбы тесно переплетены с этим предприятием. Что бы ни говорили, «Искож» - это стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Потому что даже в самые сложные времена предприятие выплачивало зарплату, давало социальные гарантии, заботилось о работниках во все времена. Артём Владимирович