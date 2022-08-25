В Уфе проходит специализированная выставка-форум «Мир семьи и детства»

В девятый раз в столице республики проходит специализированная выставка-форум «Мир семьи и детства». Гостей доброго праздника ждут полезные презентации, конкурсы республиканского масштаба и возможность познакомиться с компетентными специалистами.

Проверить состояние здоровья, проконсультироваться со специалистами, принять участие в масштабных фестивалях. В четырехдневном марафоне гостей ждет множество интересных и полезных мероприятий.

Большое внимание уделяется вопросам благополучия семьи. В деловой программе – круглые столы и семинары, а также лекции, посвященные подготовке к новому учебному году. Организаторы форума выстроили несколько площадок активности, чтобы каждый гость смог получить максимум полезной информации.