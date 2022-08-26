В Башкирии объявлен конкурс среди комбайнеров

Конкурс проводится среди операторов зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок, свеклоуборочных комбайнов, водителей грузовых автомобилей, механизаторов на вспашке зяби, а также студентов и учащихся сельскохозяйственных образовательных учреждений, достигших наивысших результатов в уборке урожая. Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 октября.