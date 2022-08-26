Башкирия вошла в десятку лучших регионов по охране труда

Башкирия вошла в список лучших регионов России по охране труда. Республике удалось занять восьмое место в топ-10 по стране, и второе – в ПФО.
Эксперты проинспектировали свыше 1 млн площадок. Оценивалось количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда.
Также Башкирия традиционно вошла в первую десятку по объему средств, направляемых на финансирование предупредительных мер. В 2021 году на создание комфортных и безопасных условий работы предприятия вложили 462 млн рублей, сообщает министерство семьи, труда и социальной защиты.
Кроме того, 9 башкирских организаций стали полноправными участниками пилотного проекта Минтруда России «Совершенствование оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда».
Предпринимаемые меры способствуют снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышению культуры производства.