Башкирия вошла в десятку лучших регионов по охране труда

Визуальный осмотр проходит в два этапа. Мы садимся с начальниками участков, мастерами и обсуждаем все места пребывания сотрудников, виды работ. После этого идём непосредственно на рабочие места с визуальным осмотром.

Денис Суков, заместитель директора Научно-исследовательского института охраны труда