В России коронавирус выявили у 46 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В России за сутки коронавирус выявили у 46 452 (19 311 973), выздоровели – 33 709 (18 435 096), скончались – 81 (383 910). Госпитализировали 3912 человек.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 342 человек (296 685), выздоровели – 175 (288 995). Смертей от коронавируса за сутки не зарегистрировали, за всё время пандемии скончались 5784 заболевших. Госпитализировали 44 пациентов.