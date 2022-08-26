В Башкирии откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова

Я считаю, что открытие «шаймуратовских классов» - одна из лучших форм патриотического воспитания. Сейчас запускаем один, через год посмотрим на его результаты. И, возможно, через несколько лет в нашей гимназии будет несколько классов.

Роза Бикбова, директор гимназии