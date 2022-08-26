В Башкирии откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова

В школах Башкирии с 1 сентября откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова. А 11 октября на Советской площади пройдёт торжественная церемония посвящения. В мероприятии примут участие более 500 учащихся.

Фото №1 - В Башкирии откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова

В гимназии-интернате в Сибае уже заканчиваются последние приготовления: заказана и отшита специальная форма, нагрудные значки. Также сформирована специальная программа обучения для учащихся 7Б класса.

В конце прошлого учебного года мы провели родительские собрания и объявили о создании класса имени Минигали Шаймуратова. Мамы и папы учеников единогласно поддержали наше решение. Дети тоже чувствуют за собой ответственность, подтянули успеваемость. Теперь с горящими глазами ждут начала учебного года.

 Роза Бикбова, директор гимназии 

В специализированном классе сделают уклон на математику, историю и физику. А на внеурочных занятиях будут изучать историю 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, заниматься стрельбой из лука, проходить строевую подготовку.

Я считаю, что открытие «шаймуратовских классов» - одна из лучших форм патриотического воспитания. Сейчас запускаем один, через год посмотрим на его результаты. И, возможно, через несколько лет в нашей гимназии будет несколько классов.

 Роза Бикбова, директор гимназии 

Первые такие классы были открыты в 2020 году в трех уфимских гимназиях. А в прошлом учебном году уже функционировали 12 «шаймуратовских классов».

Фото: ИА Башинформ. 

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