В Башкирии откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова

В школах Башкирии с 1 сентября откроются 78 классов имени Минигали Шаймуратова. А 11 октября на Советской площади пройдёт торжественная церемония посвящения. В мероприятии примут участие более 500 учащихся.
В гимназии-интернате в Сибае уже заканчиваются последние приготовления: заказана и отшита специальная форма, нагрудные значки. Также сформирована специальная программа обучения для учащихся 7Б класса.
В специализированном классе сделают уклон на математику, историю и физику. А на внеурочных занятиях будут изучать историю 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, заниматься стрельбой из лука, проходить строевую подготовку.
Первые такие классы были открыты в 2020 году в трех уфимских гимназиях. А в прошлом учебном году уже функционировали 12 «шаймуратовских классов».
Фото: ИА Башинформ.