Администрация Уфы прокомментировала коммунальную аварию на улице Галле

В администрации Уфы прокомментировали коммунальную аварию, которая произошла на улице имени города Галле. Местные жители засняли на видео гигантский столб воды, бьющий из-под земли под окнами дома.
Аварию уже окрестили «новым фонтаном», а сам ролик моментально разлетелся по мессенджерам и социальным сетям. Произошедшее случилось в ходе обязательных гидравлических испытаний перед отопительным сезоном.
По информации сотрудников коммунальной службы, был поврежден трубопровод тепломагистрали. В настоящее время на месте работают специалисты для устранения поломки.