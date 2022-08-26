Администрация Уфы прокомментировала коммунальную аварию на улице Галле

В администрации Уфы прокомментировали коммунальную аварию, которая произошла на улице имени города Галле. Местные жители засняли на видео гигантский столб воды, бьющий из-под земли под окнами дома.

Фото №1 - Администрация Уфы прокомментировала коммунальную аварию на улице Галле

Аварию уже окрестили «новым фонтаном», а сам ролик моментально разлетелся по мессенджерам и социальным сетям. Произошедшее случилось в ходе обязательных гидравлических испытаний перед отопительным сезоном.

По информации сотрудников коммунальной службы, был поврежден трубопровод тепломагистрали. В настоящее время на месте работают специалисты для устранения поломки.

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