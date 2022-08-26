В Уфе на один день приостановят движение трамваев и троллейбуса

В столице Башкирии на один день приостановят движение трамваев и троллейбусов. Данная мера связана с ремонтом бульвара Ибрагимова.

Фото №1 - В Уфе на один день приостановят движение трамваев и троллейбуса

27 августа приостановят движение трамваев №1 «Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща» и №10 «Железнодорожный вокзал – Госцирк». Также временно приостановят троллейбусный маршрут №22 «Северный автовокзал – Ледовый дворец «Уфа-Арена».

Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршрут.

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