В Башкирии в санатории «Акбузат» для детей провели «Квест безопасности»

В Республиканском психоневрологическом санатории для детей и их родителей «Акбузат» провели «Квест безопасности». Обучение полезным навыкам и знаниям в формате веселой игры организовали и провели сотрудники МЧС, пожарной службы и ГИБДД.

Во время квеста детям напомнили о правилах дорожного движения, рассказали о том, как оказать первую помощь пострадавшим, как правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Также ребятам объяснили правила поведения при пожаре. Игры завершались призами, рассказали в Министерстве здравоохранения республики.