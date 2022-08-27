В Башкирии в санатории «Акбузат» для детей провели «Квест безопасности»

В Республиканском психоневрологическом санатории для детей и их родителей «Акбузат» провели «Квест безопасности». Обучение полезным навыкам и знаниям в формате веселой игры организовали и провели сотрудники МЧС, пожарной службы и ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии в санатории «Акбузат» для детей провели «Квест безопасности»

Во время квеста детям напомнили о правилах дорожного движения, рассказали о том, как оказать первую помощь пострадавшим, как правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Также ребятам объяснили правила поведения при пожаре. Игры завершались призами, рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

Подобные мероприятия помогают детям эффективно усваивать правила безопасного поведения в различных ситуациях и сразу же закреплять их на практике. В дальнейшем это, возможно, спасет им жизнь.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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