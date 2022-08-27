В Башкирии в этом году могут достичь рекордного объема ввода жилья

В Башкирии в Доме Республики обсудили вопросы строительства. Во встрече принимал участие Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров.

Сейчас республика входит в список тех регионов, которые ежегодно наращивают количество вводимого жилья. По информации Минстроя Башкирии, в этом республика покажет рекордный объем ввода жилья – это почти 3 миллиона квадратных метров.

Главная задача - это строительство мостов в республике, что послужит дополнительным стимулом развития уфимской агломерации и расширит возможности для возведения качественного жилья для жителей республики. Никита Стасишин, сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ

В прошлом году в Башкирии было введено свыше 2,9 миллионов квадратных метров жилья. Андрей Назаров подчеркнул, что сейчас ведется строительство, планируется возвести еще около 3,8 миллионов квадратных метров жилья в МКД.