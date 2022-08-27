В Башкирии на ремонт сельской школы направлено 20 миллионов рублей
В Башкирии ведется ремонт школы в селе Бишкаин,
расположенного в Аургазинском районе. Зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ
Рустам Ишмухаметов посетил объект и пообщался с педагогами учреждения, а также
с подрядчиками, выполняющими работы в школе.
По словам Рустама Ишмухаметова, на ремонт выделено 20
миллионов рублей, большая часть из них направлена из федерального бюджета.
Работы начались с апреля и должны были завершиться к началу
учебного года. Однако налицо факт нарушения сроков подрядчиком. Разбираемся в
ситуации с Администрацией района, прокуратурой.
Сейчас есть несколько проблем: не завершен ремонт
отопительной системы, отмостков, входной группы. Кроме того, требуется провести
работы по покраске стен, установке дверей, монтажу пожарной сигнализации и
освещения.
Подрядчик обязуется завершить все это до 1 октября. Держу на
контроле. Еще не раз побываю здесь. На объекте сейчас работают 15 человек.
Договорились, что с завтрашнего дня увеличат количество людей. Вопрос с
организацией учебы решили. С 1 сентября дети начнут учиться в здании школьного
интерната, все условия для этого там имеются. Обучение будет вестись в одну
смену, с питанием детей тоже проблем нет.