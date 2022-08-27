В Башкирии на ремонт сельской школы направлено 20 миллионов рублей

Подрядчик обязуется завершить все это до 1 октября. Держу на контроле. Еще не раз побываю здесь. На объекте сейчас работают 15 человек. Договорились, что с завтрашнего дня увеличат количество людей. Вопрос с организацией учебы решили. С 1 сентября дети начнут учиться в здании школьного интерната, все условия для этого там имеются. Обучение будет вестись в одну смену, с питанием детей тоже проблем нет.

Рустам Ишмухаметов, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ