В Башкирии на ремонт сельской школы направлено 20 миллионов рублей

В Башкирии ведется ремонт школы в селе Бишкаин, расположенного в Аургазинском районе. Зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Рустам Ишмухаметов посетил объект и пообщался с педагогами учреждения, а также с подрядчиками, выполняющими работы в школе.

Фото №1 - В Башкирии на ремонт сельской школы направлено 20 миллионов рублей

По словам Рустама Ишмухаметова, на ремонт выделено 20 миллионов рублей, большая часть из них направлена из федерального бюджета.

Работы начались с апреля и должны были завершиться к началу учебного года. Однако налицо факт нарушения сроков подрядчиком. Разбираемся в ситуации с Администрацией района, прокуратурой.

Рустам Ишмухаметов, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ

Сейчас есть несколько проблем: не завершен ремонт отопительной системы, отмостков, входной группы. Кроме того, требуется провести работы по покраске стен, установке дверей, монтажу пожарной сигнализации и освещения.

Подрядчик обязуется завершить все это до 1 октября. Держу на контроле. Еще не раз побываю здесь. На объекте сейчас работают 15 человек. Договорились, что с завтрашнего дня увеличат количество людей. Вопрос с организацией учебы решили. С 1 сентября дети начнут учиться в здании школьного интерната, все условия для этого там имеются. Обучение будет вестись в одну смену, с питанием детей тоже проблем нет.

Рустам Ишмухаметов, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ

Фото: соцсети Рустама Ишмухаметова 

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