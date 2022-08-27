В Башкирии сохранятся жаркая погода и слабый ветер

В Башкирии в ближайшие два дня будет довольно жарко. При этом синоптики республиканского Гидрометцентра сообщают, что ветер будет слабым, а осадков не ожидается вовсе.

В это воскресенье, 28 августа, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Ночью похолодает до +12, +17 градусов, хотя местами возможно понижение температуры и до +6, +11 градусов. Ветер в течение дня будет менять направление, но останется слабым.