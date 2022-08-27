В Уфе прошел 10-й фестиваль «Молочная страна»

Часть улицы Заки Валиди сегодня превратилась в праздничную площадку. В Уфе прошел десятый, юбилейный фестиваль «Молочная страна». В одном месте собрались производители, переработчики и потребители, то есть обычные горожане. В гости к молочникам заглянул и Глава Башкортостана.
Немного молока и несколько капель йода. Сотрудники детского научного клуба показывают, как буквально за пять секунд определить качество продукции. Если при смешении получается жидкость цвета чая с молоком, то все в порядке. Фиолетовый осадок говорит об обратном.
Не только молочная лаборатория, но и много других познавательных секций. Часть улицы Заки Валиди и площадь имени Салавата Юлаева сегодня превратили в одну большую праздничную сцену. Здесь и огромная выставка молочной продукции, и экспозиция сельскохозяйственных животных.
Среди них нет блондинок и брюнеток, зато есть бестужевские, сементальские и черно-пестрые. Буренки – одни из главных героинь праздника, без которых этот фестиваль уж точно не состоялся бы. Поэтому четырёх копытных дам приодели соответствующе.
Тем временем на входе гостей угощают главным продуктом фестиваля. Специально для этого организаторы привезли 12 тонн молока. Визит Радия Хабирова на фестиваль тоже начался с приветственного стакана молока.
Марийское, чувашское и импровизированные подворья других народов, проживающих на территории Башкортостана, сегодня встречали почётных гостей. Во время общения с представителями украинской диаспоры Радий Хабиров обсудил вопросы поддержки украинцев Башкортостана. В частности, говорили о развитии историко-культурных центров, грантовой системе поддержки.
Пообщался Радий Хабиров и с производителями молочной продукции. Глава региона обсудил с представителями предприятий перспективы развития производства и расширения рынков сбыта.
О том, что Башкортостан занимает по производству молока лидирующие позиции в стране, говорят и федеральные эксперты.
Аттракционы, спортивные площадки, фудкорт, молочная ярмарка и многое другое. Фестиваль сопровождался концертной программой. Деловая часть форума прошла в здании Конгресс-холла, где представители власти, производители и переработчики молочной продукции обсудили ключевые вопросы отрасли.