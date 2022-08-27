В Уфе прошел 10-й фестиваль «Молочная страна»

Часть улицы Заки Валиди сегодня превратилась в праздничную площадку. В Уфе прошел десятый, юбилейный фестиваль «Молочная страна». В одном месте собрались производители, переработчики и потребители, то есть обычные горожане. В гости к молочникам заглянул и Глава Башкортостана.

Немного молока и несколько капель йода. Сотрудники детского научного клуба показывают, как буквально за пять секунд определить качество продукции. Если при смешении получается жидкость цвета чая с молоком, то все в порядке. Фиолетовый осадок говорит об обратном.

Мы проверяем на наличие крахмала в молоке, поскольку есть производители, которые удешевляют производство добавлением в молоко воды и крахмала. Антон Трякин, сотрудник детского научного клуба

Не только молочная лаборатория, но и много других познавательных секций. Часть улицы Заки Валиди и площадь имени Салавата Юлаева сегодня превратили в одну большую праздничную сцену. Здесь и огромная выставка молочной продукции, и экспозиция сельскохозяйственных животных.

Среди них нет блондинок и брюнеток, зато есть бестужевские, сементальские и черно-пестрые. Буренки – одни из главных героинь праздника, без которых этот фестиваль уж точно не состоялся бы. Поэтому четырёх копытных дам приодели соответствующе.

Тем временем на входе гостей угощают главным продуктом фестиваля. Специально для этого организаторы привезли 12 тонн молока. Визит Радия Хабирова на фестиваль тоже начался с приветственного стакана молока.

Марийское, чувашское и импровизированные подворья других народов, проживающих на территории Башкортостана, сегодня встречали почётных гостей. Во время общения с представителями украинской диаспоры Радий Хабиров обсудил вопросы поддержки украинцев Башкортостана. В частности, говорили о развитии историко-культурных центров, грантовой системе поддержки.

Пообщался Радий Хабиров и с производителями молочной продукции. Глава региона обсудил с представителями предприятий перспективы развития производства и расширения рынков сбыта.

Мероприятие это очень важное, потому что наша республика традиционно является республикой, производящей много молока. Мы по обороту занимаем второе место в России, поэтому молоко – это и стратегическое сырье. Сегодня выставились крупнейшие наши предприятия, перерабатывающие молоко. Они у нас находятся либо на этапе модернизации, либо дополнительных инвестиционных вложений, вот у нас очень большие процессы идут в Бирске, Месягутово, Мелеузе особенно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О том, что Башкортостан занимает по производству молока лидирующие позиции в стране, говорят и федеральные эксперты.

Молочная отрасль республики показывает фантастические результаты за последние 3-4 года. Ильшат Ильдусович говорил о том, что была разработана несколько лет назад программа, и она дала действительно серьезный стимул для развития и производства молока и активное развитие переработки. Мы вчера фактически ездили по фермам, и я могу вам сказать: то, что я увидел, производит очень серьезное впечатление. Артём Белов, директор Национального союза производителей молока

Разработанная вместе с Союзмолоко программа сегодня дала результаты: у нас 14 построенных предприятий «Гринфилд» – на чистом поле, и где-то 4 предприятия дополнительно уже «Браунфилд» – восстанавливающиеся фермы. Но нам надо где-то в два раза еще увеличивать количество таких ферм, где производится индустриальное молоко. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан