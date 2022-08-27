В Мелеузе прошло официальное открытие нового общественного пространства

Событие приурочили ко Дню города. «Берёзовый тракт» – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Авторы соединили в проекте историю и современные веяния.

Картины появляются не из-под кисти художника, а из-под его стамески. Ещё в молодости Рафаэль Насыров подглядел технику у мастеров на севере. Плотно творчеством занялся после того, как спустя 35 лет вернулся на родину. Военный пенсионер решил поддаться влиянию своего художественного имени.

Площадь в центре города исторически привлекала мастеров и торговцев. И ей решили вернуть предназначение. Именно купечество дало толчок развитию поселения. Мелеуз был остановкой на Екатерининском, или, как ещё его называли, Берёзовом тракте. По указу императрицы вдоль дороги были высажены деревья, чтобы ямщики ночью или в пургу не сбились с дороги.

Авторами проекта можно назвать и горожан, так как архитекторы создали его на основе запросов местных жителей. Подростки хотели скейт-площадку, мамы с детьми – пространство для прогулок, пенсионеры – комфортные места для отдыха.

На этом благоустройство общественных пространств Мелеуза не закончится. Институт развития городов Башкортостана в следующем городу планирует отправить ещё одну заявку на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Также продолжается преображение набережной реки Мелеузки. А в этом году гранты получили еще 4 города республики.