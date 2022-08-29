Башкирия стала лидером по числу заявок на конкурс грантов Росмолодежи

Башкирия лидирует по количеству заявок на конкурс грантов Росмолодежи. Заявки были поданы на второй сезон конкурса.

Фото №1 - Башкирия стала лидером по числу заявок на конкурс грантов Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи сообщает, что Башкирии подала 494 проекта. Почти столько же заявок подали: Москва (486), Краснодарский край (478), Санкт-Петербург (443). Также больше количество заявок поступило от Татарстана (283).

Всего на заочный этап конкурса заявились почти 23 тысячи участников с проектами по одной из 15 доступных номинаций. В их числе — #создавай_возможности, #вдохновляй, #будь_здоров, #помни и #сохраняй_природу.

Конкурс «Росмолодежь. Гранты» проводится среди жителей России в возрасте 14-35 лет. Размер поддержки каждой инициативы составляет до 1 млн рублей.

Фото: Госкомитет РБ по молодежной политике. 

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