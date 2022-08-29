Башкирия стала лидером по числу заявок на конкурс грантов Росмолодежи

Башкирия лидирует по количеству заявок на конкурс грантов Росмолодежи. Заявки были поданы на второй сезон конкурса.
Федеральное агентство по делам молодежи сообщает, что Башкирии подала 494 проекта. Почти столько же заявок подали: Москва (486), Краснодарский край (478), Санкт-Петербург (443). Также больше количество заявок поступило от Татарстана (283).
Всего на заочный этап конкурса заявились почти 23 тысячи участников с проектами по одной из 15 доступных номинаций. В их числе — #создавай_возможности, #вдохновляй, #будь_здоров, #помни и #сохраняй_природу.
Конкурс «Росмолодежь. Гранты» проводится среди жителей России в возрасте 14-35 лет. Размер поддержки каждой инициативы составляет до 1 млн рублей.
Фото: Госкомитет РБ по молодежной политике.