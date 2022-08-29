Мама из Башкирии получила подарок от Президента России

28 августа в Уфе в приемной Президента России состоялась церемония вручения подарка от главы государства многодетной маме из села Кармаскалы в Башкирии.
Индира Валеева, мама трёх сыновей, написала, что старший из них является поклонником Президента и мечтает о его автографе. Мальчик планирует встретиться с ним лично, когда вырастет.
Жительница Башкирии поделилась своей историей – она врач-стоматолог, сейчас находится в декретном отпуске по уходу за полуторагодовалым ребенком. После планирует вернуться в профессию. Алексей Касьянов пожелал многодетной маме здоровья, семейного благополучия и успехов.