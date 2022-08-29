Мама из Башкирии получила подарок от Президента России

Я хочу выразить огромную благодарность главе государства за то, что он делает для нашей страны и для народа в целом. Он сделал очень многое, и продолжает делать огромную работу для того, чтобы нам жилось лучше и комфортнее. Мы искренне радуемся, что у нас такой сильный и харизматичный лидер, гордимся им.

Индира Валеева