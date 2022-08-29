Глава Башкирии вручил водителям ключи от 37 новых автобусов

Все это мы делаем для того, чтобы сделать транспортную систему нашей республики одной из лучших в России. Мы с вами вместе в последние три года исправляем сложившуюся транспортную ситуацию, делаем ее лучше и комфортнее для наших жителей и качество вождения повышается. Вам огромное спасибо, работа у вас непростая, тяжелая, и жители вам благодарны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии