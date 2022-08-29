Глава Башкирии вручил водителям ключи от 37 новых автобусов

Сегодня, 29 августа, в Уфе Глава Башкирии торжественно вручил водителям «Башавтотранса» ключи от 37 новых автобусов «НЕФАЗ».
Всего в рамках инфраструктурного проекта будет приобретено 70 автобусов для пассажирский перевозок. На эти цели выделено 898 млн рублей. Оставшиеся автобусы придут в столицу до 5 сентября.
Радий Хабиров вручил ряду водителей «Башавтотранса» благодарности Главы республики и пожелал им безаварийных поездок.
Новые автобусы будут курсировать по маршрутам, обслуживающим жителей микрорайонов Затон, Дема, Сипайлово, Инорс. Они заменят автобусы среднего класса на маршрутах №30, 30к, 39, 57, 226. Новые «НЕФАЗЫ» вмещают 92 пассажира, оборудованы откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. В них установлены электронная система информирования пассажиров, навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, устройство контроля работы водителя (тахограф), кондиционер с системой обогрева, 4 USB розетки для пассажиров, система видеонаблюдения.
Фото: ИА Башинформ.