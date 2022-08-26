Эксперты поговорили с родителями и педагогами о важности ответственного поведения на дороге

Менеджер по устойчивому развитию HEINEKEN в России Екатерина Веселкова: «Проект «Автотрезвость» является значимой социальной инициативой одного из фокусных направлений стратегии устойчивого развития HEINEKEN в России – продвижения принципов ответственного потребления алкоголя. Наша цель – укрепить в сознании водителей факт, что за руль можно садиться исключительно в трезвом состоянии, а также подготовить специалистов, которые в дальнейшем смогут обучать коллег и родителей по методике модуля. Тогда у наших детей перед глазами будет только положительный пример ответственного поведения как водителей, так и пешеходов. За время существования кампании модуль «Автотрезвость» в Республике Башкортостан прошли около 35 000 человек, и с каждым годом их число растет. 12 специалистов сферы образования, которые посетили наш тренинг в Уфе в апреле этого года, впоследствии провели обучение для более чем 600 слушателей. Мы надеемся, что таким образом мы вместе с нашими партнерами сможем значительно снизить количество ДТП на дорогах в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе».