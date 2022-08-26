Эксперты поговорили с родителями и педагогами о важности ответственного поведения на дороге

Более 600 человек посетило просветительские мероприятия, организованные специалистами HEINEKEN, Министерства образования и науки Республики Башкортостан и АНО «Центр развития социальных инициатив «Зеленый круг».
Компания HEINEKEN совместно со своими партнерами –АНО «Центр развития социальных инициатив «Зеленый круг» и Министерством образования и науки Республики Башкортостан – провели в Республике серию мероприятий по профилактике вождения в нетрезвом виде. Лекции, тренинги и семинары были организованы в рамках социальной инициативы «Автотрезвость», действующей в регионе с 2014 года при поддержке ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Мероприятия прошли в Уфе и Октябрьском. Слушателями лекций стали руководители юношеских автомобильных школ, сотрудники Регионального отделения ДОСААФ, педагоги и студенты образовательных учреждений, а также родители и представители транспортных организаций.
Участники прослушали информационный курс о недопустимости нетрезвого состояния за рулём, а также с помощью моделирующих «фатальных» очков «увидели», как ведет себя за рулем нетрезвый водитель, и оценили потенциальную опасность безответственного вождения. Обучающие очки также были переданы специалистам ресурсного центра города Октябрьский. Кроме того, в рамках проводимых семинаров педагоги и специалисты прошли сертификацию для самостоятельной организации тренингов для будущих и уже опытных водителей.
В рамках вовлечения молодых специалистов в развитие опыта и инновационного подхода обучающего модуля в мероприятиях также приняли участие представители студенческого сообщества. На базе Башкирского государственного медицинского университета абитуриенты из разных стран обсудили с ведущим семинара особенности влияния алкоголя на организм, а также смогли более подробно ознакомиться с требованиями российского законодательства к ответственному поведению на дороге и, в частности, к вождению в трезвом состоянии. На базе технопарка Башкирского педагогического университета им. М. Акмуллы педагоги и студенты направления робототехники и программирования приняли участие в пилотном хакатоне по поиску идей для инновационных технических решений обучающего модуля. Организаторы планируют и дальше проводить подобные мозговые штурмы для создания специализированных разработок, которые могли бы еще более наглядно продемонстрировать все риски нетрезвого вождения.
Инициатива «Автотрезвость» направлена на профилактику нетрезвого вождения, а также на формирование у общества и водителей нетерпимости к управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Проект реализуется в соответствии с рекомендациями в рамках глобального плана ООН по обеспечению безопасности дорожного движения на ближайшее десятилетие.
Менеджер по устойчивому развитию HEINEKEN в России Екатерина Веселкова: «Проект «Автотрезвость» является значимой социальной инициативой одного из фокусных направлений стратегии устойчивого развития HEINEKEN в России – продвижения принципов ответственного потребления алкоголя. Наша цель – укрепить в сознании водителей факт, что за руль можно садиться исключительно в трезвом состоянии, а также подготовить специалистов, которые в дальнейшем смогут обучать коллег и родителей по методике модуля. Тогда у наших детей перед глазами будет только положительный пример ответственного поведения как водителей, так и пешеходов. За время существования кампании модуль «Автотрезвость» в Республике Башкортостан прошли около 35 000 человек, и с каждым годом их число растет. 12 специалистов сферы образования, которые посетили наш тренинг в Уфе в апреле этого года, впоследствии провели обучение для более чем 600 слушателей. Мы надеемся, что таким образом мы вместе с нашими партнерами сможем значительно снизить количество ДТП на дорогах в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе».
Директор АНО «Зелёный круг» Юлия Денисова: «Дети – наиболее уязвимые участники дорожного движения. Именно у детей и молодых людей в возрасте до 29 лет основной причиной смертности являются травмы в ДТП. И нетрезвый водитель, у которого замедлены все психические процессы, безусловно, представляет серьёзную опасность для этих, скажем так, непредсказуемых в их поведении пешеходов. Убеждена, что та работа с педагогами и родителями, которую мы начали вести в Башкирии с момента подписания соглашения с Министерством образования и науки республики, даст результаты. Конечно, основной целевой аудиторией нашего проекта «Автотрезвость» остаются преподаватели и курсанты автошкол. Тестирование учебного модуля «Автомобиль и алкоголь несовместимы» в новых форматах и аудиториях позволяет «оттачивать» и развивать нашу методику, делая модуль всё более эффективным инструментом».
О компании HEINEKEN в России
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V. – мирового лидера по производству премиальных сортов пива и сидра, представленного в 70 странах мира.
Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день HEINEKEN принадлежит семь пивоварен на территории России.
В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken®, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие.