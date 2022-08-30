В Башкирии 24-летний мастер изготавливает эксклюзивную мебель из дерева

Деревянные фантазии. 24-летний мастер-самоучка из Архангельского района своими руками изготавливает эксклюзивные предметы интерьера. Оригинальные журнальные столики, часы из дуба и эпоксидной смолы и даже собранная по собственным эскизам кресло-качалка. Неординарные изделия умельца очаровали и главу республики. О молодом мастере Радий Хабиров рассказал в своих социальных сетях. Чем впечатлил деревянных дел мастер руководителя региона?

Бруски дуба, берёзы или вяза в руках молодого мастера превращаются в эксклюзивные предметы интерьера. Оригинальные стулья, изящные столешницы и причудливо изогнутые ночники. Это лишь малая часть ассортимента умельца из Архангельска. А ведь начиналось всё с простых деревянных ящиков.

Сначала сделал ящики. Первая клиентка оставила хороший отзыв. Павел Михайлов, основатель семейной мастерской «В тени деревьев»

Этот отзыв и стал для Павла решающим. Пошли заказы, молодой человек стал больше времени уделять своему хобби, а после и вовсе решил превратить его в дело всей жизни и ушёл с официальной работы. Так и появилась семейная мастерская по изготовлению дизайнерской мебели «В тени деревьев».

Я покупал изначально бюджетные станки, сейчас уже больше денег вкладываю. Павел Михайлов, основатель семейной мастерской «В тени деревьев»

В планах у молодого мастера получить грант главы республики на развитие своего дела. Эти средства помогут Павлу приобрести сушильный аппарат и фрезерный станок с числовым программным управлением. Новое оборудование позволит не только увеличить производство, но и расширить ассортимент. А спрос есть. Ведь мебель, сделанная руками умельца, подкупает не только оригинальностью, но и качеством.

Чтобы уберечь готовые изделия от воды, солнца и быстрого износа мастера используют специальные пропитки. Сначала на древесину наносят грунтовочное масло, затем обрабатывают поверхность шлифмашинкой или вручную наждачной бумагой. После снова пропитывают маслом, но уже твёрдым. Это считается финишным этапом работ.