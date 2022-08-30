Госкомстрой Башкирии обратился в суд из-за строительства ЖК на месте «А-Кафе»

Строительство жилого комплекса на месте снесённого клуба «А-Кафе» может затянуться. Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору предложил уфимской мэрии отменить положительное решение на возведение дома.

Также ведомство обратилось в региональный Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным выданного разрешения на строительство объекта. Напомним, ранее с иском в орган правосудия обратились сами чиновники. В документе городская администрация выражает несогласие с использованием территории, на которой раньше стояло известное развлекательное заведение, для возведения жилого комплекса. Ответчиком выступает Минземимущество Башкортостана.