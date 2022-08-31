В Башкирии 63 школы обновили по программе капитального ремонта

Уже завтра за парты сядут более полумиллиона ребят, а для 55 тысяч детей прозвенит первый в их жизни звонок. Всего в республике свои двери готовятся открыть 1295 учебных учреждений. 63 из них стали участниками президентской программы капитального ремонта. Как обновленные здания готовятся встречать своих учеников?

Пока ребята готовятся к новому учебному году, репетируя свою речь, учителя наводят красоту в обновлённых кабинетах. От прежнего здания учебного учреждения здесь остались только стены, да и те приобрели совершенно новый вид. Всё от коммуникаций до крыши теперь в школе совершенно новое.

Здание школы в селе Макан Хайбуллинского района на страже системы образования больше 60 лет и уже давно требовало для себя новой «амуниции». Свыше 40 млн рублей на его обновление смогли выделить из бюджета страны благодаря федеральной программе по капремонту, принятой Владимиром Путиным.

Свои двери после капитального ремонта откроет и школа в Архангельском районе. Там обновили крышу, освежили фасады здания и установили новую мебель.