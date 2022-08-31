В Башкирии 63 школы обновили по программе капитального ремонта

Уже завтра за парты сядут более полумиллиона ребят, а для 55 тысяч детей прозвенит первый в их жизни звонок. Всего в республике свои двери готовятся открыть 1295 учебных учреждений. 63 из них стали участниками президентской программы капитального ремонта. Как обновленные здания готовятся встречать своих учеников?

Пока ребята готовятся к новому учебному году, репетируя свою речь, учителя наводят красоту в обновлённых кабинетах. От прежнего здания учебного учреждения здесь остались только стены, да и те приобрели совершенно новый вид. Всё от коммуникаций до крыши теперь в школе совершенно новое.

Здание школы в селе Макан Хайбуллинского района на страже системы образования больше 60 лет и уже давно требовало для себя новой «амуниции». Свыше 40 млн рублей на его обновление смогли выделить из бюджета страны благодаря федеральной  программе по капремонту, принятой Владимиром Путиным.

Фото №1 - В Башкирии 63 школы обновили по программе капитального ремонта

Свои двери после капитального ремонта откроет и школа в Архангельском районе. Там обновили крышу, освежили фасады здания и установили новую мебель.

Всего за два года в Башкортостане отремонтируют 197 образовательных учреждений. Раньше на эти цели в регионе могли выделять не более 600 млн рублей в год. Теперь же благодаря федеральной программе по капитальному ремонту школ на обновление учебных центров в республике привлечены огромные ресурсы из бюджета страны – более 9 млрд рублей.

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