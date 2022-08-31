В Башкирии рассказали, когда заработает освещение на участке трассы Р-240, где украли кабель

Освещение на трассе Р-240 полностью заработает к концу сентября. Такие сроки называют представители федерального дорожного агентства. Провести электричество полностью должны были уже на этой неделе. Сроки сдвинулись из-за воровства кабеля.

Об этом заявил главный инженер Упрдор «Приуралье» Александр Михайлов на оперативном совещании в ЦУРе. По словам спикера, монтаж на трассе завершен полностью, однако подключить фонари специалисты пока не могут. Сейчас освещение работает только на 43 км автомобильной дороги из положенных 110. Заявления о краже  в правоохранительные органы поданы, но похитители пока не найдены.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, когда заработает освещение на участке трассы Р-240, где украли кабель

Ориентировочный срок включения – конец сентября. Включение до этих дат будет проводиться поэтапно, по участкам, к концу сентября свет будет гореть на протяжении всего объекта.

Артемий Гельман, инженер отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Приуралье»
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