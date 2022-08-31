В России набирают популярность мини-дома

На российском рынке недвижимости стали популярны мини-дома, которая общей площадью похожа на двухкомнатную квартиру. Популярность таких домов увеличивается, а предложения на разных ресурсах уже достигли 60%.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — объяснил эксперт.