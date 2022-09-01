Госкомитет РБ по ЧС организовал День открытых дверей для детей сотрудников

Узнать все секреты профессии пожарного и почувствовать себя настоящими огнеборцами смогли дети сотрудников Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. Для них ведомство организовало день открытых дверей на базе Учебно-методического центра.

Ребятам провели экскурсию в формате квест-игры, состоящую из четырех тематических этапов. В игровой форме школьникам напомнили основные правила безопасного поведения как в быту, так и на улице. После дети ознакомились с работой учебных классов по подготовке спасателей, пожарных, диспетчеров Системы -112 и медицинской подготовки, а затем посетили музей гражданской обороны.