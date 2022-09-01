В Уфе изменится схема движения общественного транспорта на выходные

В Уфе из-за международного марафона изменится движение транспорта. Ограничение движения будет введено 3 и 4 сентября в исторической части города.
Как сообщает администрация башкирской столицы, движение закроется на участках дорог:
– с 12:00 3 сентября до 22:00 4 сентября – ул. Заки Валиди, от ул. Карла Маркса до ул. Советской;
– с 07:00 до 15:30 4 сентября по маршруту марафона по улицам: Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционная, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистическая, Чернышевского, Крупской, Кирова, Театральная.
На время проведения марафона прекратят работу троллейбусы по маршруту №22 и трамваи по маршрутам №5 и 16.
Жителей и гостей Уфы призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и советуют планировать свой маршрут заранее.