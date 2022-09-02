Президент России наградил государственного деятеля Башкирии Ильдуса Илишева грамотой

Президент России наградил известного государственного деятеля Башкирии Ильдуса Илишева почётной грамотой.

Фото №1 - Президент России наградил государственного деятеля Башкирии Ильдуса Илишева грамотой

Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ильдус Илишев отмечен за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны.

Напомним, в разные годы он занимал посты заместителя премьер-министра правительства РБ — министра культуры и нацполитики РБ, постоянного представителя России при организации исламского сотрудничества.

Ильдус Илишев удостоен звания заслуженного деятеля науки Башкирии и награжден почетной грамотой министерства регионального развития РФ.

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