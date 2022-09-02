В Кумертау завершился капремонт Республиканского политехнического лицея-интерната

Там провели утепление и облицовка фасадов, заменили кровлю, отремонтировали столовую, фойе и учебные классы. Подобного ремонта не было со времен постройки, с 1970 года.

Сегодня в РПЛИ обучаются 317 детей, 128 из которых проживают в общежитии при лицее. По словам руководства, после масштабного ремонта интерес к лицею вырос еще больше.

Ремонт коснулся всех учебных помещений. Был сделан ремонт столовой, коридоров, кровли, фасадов. Проделана большая работа. Мы планируем развиваться дальше, набирать больше детей, увеличивать площадь.

Венер Сабанчин, директор Республиканского политехнического лицея-интерната

Всего за два года в Башкортостане отремонтируют 197 образовательных учреждений. Благодаря федеральной программе по капитальному ремонту школ на обновление учебных центров в республике привлекли более 9 млрд. рублей.

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