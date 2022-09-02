В Кумертау завершился капремонт Республиканского политехнического лицея-интерната

Там провели утепление и облицовка фасадов, заменили кровлю, отремонтировали столовую, фойе и учебные классы. Подобного ремонта не было со времен постройки, с 1970 года.
Сегодня в РПЛИ обучаются 317 детей, 128 из которых проживают в общежитии при лицее. По словам руководства, после масштабного ремонта интерес к лицею вырос еще больше.
Всего за два года в Башкортостане отремонтируют 197 образовательных учреждений. Благодаря федеральной программе по капитальному ремонту школ на обновление учебных центров в республике привлекли более 9 млрд. рублей.