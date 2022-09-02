В России до конца года подорожает ОСАГО

С 13 сентября для россиян будут доступны новые тарифы ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
Изменения, внесенные Центробанком, предполагают расширение тарифного коридора ОСАГО на 26%. Предполагается, что по новым тарифам можно будет учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%. По словам директора направления по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрия Стрекалова, до конца текущего года следует ожидать подорожание автомобильных страховок из-за увеличения стоимости запчастей.