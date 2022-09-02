В Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 8,5 раз

Жителей Башкортостана призвали быть осторожными на природе и в садах. Заболеваемость геморрагической лихорадкой в республике увеличилась в 8,5 раз. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с начала года мышиную лихорадку выявили более чем у тысячи жителей республики. Два случая закончились смертью. Специалисты характеризуют ситуацию как крайне тревожную. По их прогнозу, в ближайшее время число заболевших может вырасти, так как грызуны переселяются с полей ближе к домам, а у садоводов началась пора сбора урожая.