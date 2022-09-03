В Башкирии открылись 11 стоматологических школьных кабинетов

В Башкирии 1 сентября в рамках республиканского образовательного проекта «Взлетай» в торжественной обстановке было открыто 11 стоматологических школьных кабинетов модуля «Здоровая улыбка».

Во всех 11 кабинетах был проведен ремонт в едином стиле, разработанном ранее и соответствующим нынешним стандартам. Также кабинеты оснастили современным оборудованием.

Модуль «Здоровая улыбка» в школах позволяет укрепить службу школьной стоматологии, охватить профилактическими осмотрами и плановой санацией не только детей, но и педагогов республики. Теперь благодаря действующему проекту учителя школ могут получить квалифицированную помощь непосредственно на рабочем месте. Пресс-служба Минобразования РБ

Всего с 2019 года в Башкирии в рамках модуля «Здоровая улыбка» запущено 80 стоматологических кабинетов. На начало нового учебного года в регионе в общей сложности насчитывается 216 стоматологических кабинетов, расположенных в общеобразовательных учреждениях.