В Уфе изменятся тарифы на услуги «Уфаводоканала» в 2023 году

В Уфе в 2023 году изменятся тарифы на услуги, которые оказывает ГУП РБ «Уфаводоканал». Гражданам объяснили, с чем это связано.

Фото №1 - В Уфе изменятся тарифы на услуги «Уфаводоканала» в 2023 году

Сейчас «Уфаводоканал» занят реализацией инвестпрограммы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, рассчитанной на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службы уфимской мэрии. Это связано с износом систем водоснабжения на 84,2% и сетей канализации – на 75,3%. Общая стоимость работ в этом направлении составляет 4,4 миллиарда рублей.

Выполнение программы необходимо для повышения надежности и энергоэффективности систем водоснабжения города. За счет этого получится реконструировать ряд объектов централизованного водоснабжения и водоотведения, а также линейных объектов общей протяженностью около 13 км.

Пресс-служба администрации Уфы

На заседаниях депутатов, комиссий и заседании городского Совета определили предельный индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Он составил 13,2%.

Таким образом, для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, прирост платы за услугу водоотведения в среднем составит 58 рублей. Для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, - 176 рублей. Для семьи из четырех человек, проживающих в трехкомнатной квартире, прирост платы составит 234 рубля.

Пресс-служба администрации Уфы
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии