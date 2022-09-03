В Уфе изменятся тарифы на услуги «Уфаводоканала» в 2023 году
В Уфе в 2023 году изменятся тарифы на услуги, которые
оказывает ГУП РБ «Уфаводоканал». Гражданам объяснили, с чем это связано.
Сейчас «Уфаводоканал» занят реализацией инвестпрограммы по
развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, рассчитанной на
2021-2025 годы, сообщили в пресс-службы уфимской мэрии. Это связано с износом
систем водоснабжения на 84,2% и сетей канализации – на 75,3%. Общая стоимость
работ в этом направлении составляет 4,4 миллиарда рублей.
Выполнение программы необходимо для повышения надежности и
энергоэффективности систем водоснабжения города. За счет этого получится
реконструировать ряд объектов централизованного водоснабжения и водоотведения,
а также линейных объектов общей протяженностью около 13 км.
Пресс-служба администрации Уфы
На заседаниях депутатов, комиссий и заседании городского
Совета определили предельный индекс вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Он составил 13,2%.
Таким образом, для одного человека, проживающего в
однокомнатной квартире, прирост платы за услугу водоотведения в среднем
составит 58 рублей. Для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной
квартире, - 176 рублей. Для семьи из четырех человек, проживающих в
трехкомнатной квартире, прирост платы составит 234 рубля.