В Уфе изменятся тарифы на услуги «Уфаводоканала» в 2023 году

В Уфе в 2023 году изменятся тарифы на услуги, которые оказывает ГУП РБ «Уфаводоканал». Гражданам объяснили, с чем это связано.

Сейчас «Уфаводоканал» занят реализацией инвестпрограммы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, рассчитанной на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службы уфимской мэрии. Это связано с износом систем водоснабжения на 84,2% и сетей канализации – на 75,3%. Общая стоимость работ в этом направлении составляет 4,4 миллиарда рублей.