Максим Забелин принял участие в международном марафоне

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин принял участие в уфимском международном марафоне, который проходит два дня подряд: 3 и 4 сентября. Результатами чиновник поделился в своем телеграм-канале.

«Сегодня пробежал свою дистанцию на уфимском международном марафоне. Спасибо организаторам за отличное настроение. Всем здоровья и хороших выходных!» — рассказал Максим Забелин.

На время проведения мероприятия в центре города перекрыли движение транспорта. Более шести тысяч участников из разных стран мира преодолели выбранную дистанцию. Максим Забелин выбрал дистанцию 10 километров.