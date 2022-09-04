Радий Хабиров поздравил газовиков и нефтяников с праздником

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил газовиков и нефтяников с профессиональным праздником. Руководитель республики также вручил государственные и ведомственные награды работникам предприятий и организаций в структуре «Башнефти».
«В преддверии профессионального праздника выражаю глубокую признательность и уважение нашим ветеранам. Вы создавали главное богатство нашей республики, - сильнейший, главный партнёр Башкортостана, с которым мы выстроили доверительные и конструктивные отношения. Компания является и одним из ведущих налогоплательщиков региона» - подчеркнул Радий Хабиров.
После официальной части торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом творческих коллективов Башкортостана.