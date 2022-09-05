В Башкирии начала работу горячая линия, посвященная питанию в школах

Пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии сообщает о начале работы горячей линии, посвященной питанию в школах. Работать горячая линия будет с 5 по 16 сентября.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся роли администрации образовательного учреждения в этом процессе, родительском контроле, проконсультируют по соблюдению принципов здорового питания и другим темам.
Жители Башкирии смогут задать вопросы по телефону 8-800-700-90-30 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 местного времени, перерыв с 12:00 до 12:45. Звонок бесплатный.