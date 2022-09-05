Президент России подписал указ о награждении госнаградами жителей Башкирии

Такой же наградой награждена главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Найля Загретдинова.