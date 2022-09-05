Президент России подписал указ о награждении госнаградами жителей Башкирии

5 сентября на портале правовой информации был опубликован документ о награждении государственными наградами граждан страны. Указом Президента России будут награждены и жители Башкирии.
За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный работник пищевой промышленности РФ» удостоен технический директор АО «Белебеевский ордена Знак Почета молочный комбинат» Владимир Ильин.
За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ» — главный ветеринарный врач ООО «Маяк» Ильсур Тухватуллин.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу генеральный директор ООО Специализированного застройщика «Агидель-Инвест-Строй» Филюс Ишбулатов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».
Такой же наградой награждена главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Найля Загретдинова.