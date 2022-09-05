В Уфе проектируют новый снегоплавильный пункт

Уфу готовят к борьбе со снегом. В столице республики проектируют новый снегоплавильный пункт. Место для утилизации снежных отходов появится уже к зиме. Сейчас в столице есть всего один такой объект, и в последнее время он уже не справляется с объемом работ. Где будут растапливать снег в этом году и как это повлияет на экологию?

Осень только вступает в свои права, а городские власти уже думают, как растопить зиму. Прошлый год принес не только долгожданный снег, но и 10-балльные пробки. Во дворах и на многих улицах наблюдался коллапс: уфимцы застревали в снегу, пытаясь вытащить друг друга из сугробов.

У нас ежегодно возникают такие снежные коллапсы, снегоплавильный пункт нужен. По их числу мы отстаем от других регионов, нам нужно наверстать и обеспечить цивилизованную жизнь города.  

Мурад Шафиков, член Совета по экологической безопасности и сохранению природного наследия При Главе Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе проектируют новый снегоплавильный пункт

К тому же экологи предупреждают: снег как губка впитывает загрязняющие вещества. И по весне всё это, включая концентрат выхлопов, реагентов и прочего, попадает в почву. Поэтому вывозить зимние осадки из населённых пунктов нужно обязательно. А снегоплавильные пункты считаются более эффективными и экологичными, чем специальные полигоны. Они не требуют рекультивации, а технология переработки создана таким образом, чтобы экономить электричество и не выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

Местом для размещения снегоплавильного пункта выбрали улицу Сагита Агиша. Удобный заезд и выезд для грузовиков, рядом все инженерные сети, да и жилые дома находятся достаточно далеко. Важным моментом стало и расположение насосной станции Уфаводоканала.

Если мы уйдем на несколько километров от инженерных сетей, удорожание проекта может быть кратным. Это одна из причин выбора данного участка.

Руслан Яхиббаев, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Вся конструкция расположится под землёй. Максимум, что увидят жители ближайших домов, – это металлические решётки. Плавиться снег будет внутри коллектора за счет сточных вод. После всё это отправится уже в очистные сооружения. Озаботились власти и вопросом неприятных запахов. Проектом снегоплавильного пункта предусмотрена аэрация воздуха. Чиновники уверяют: ситуация под контролем, и во фразе «ароматы ванили» местным жителям не придётся менять гласные.

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