В Уфе проектируют новый снегоплавильный пункт

Уфу готовят к борьбе со снегом. В столице республики проектируют новый снегоплавильный пункт. Место для утилизации снежных отходов появится уже к зиме. Сейчас в столице есть всего один такой объект, и в последнее время он уже не справляется с объемом работ. Где будут растапливать снег в этом году и как это повлияет на экологию?
Осень только вступает в свои права, а городские власти уже думают, как растопить зиму. Прошлый год принес не только долгожданный снег, но и 10-балльные пробки. Во дворах и на многих улицах наблюдался коллапс: уфимцы застревали в снегу, пытаясь вытащить друг друга из сугробов.
К тому же экологи предупреждают: снег как губка впитывает загрязняющие вещества. И по весне всё это, включая концентрат выхлопов, реагентов и прочего, попадает в почву. Поэтому вывозить зимние осадки из населённых пунктов нужно обязательно. А снегоплавильные пункты считаются более эффективными и экологичными, чем специальные полигоны. Они не требуют рекультивации, а технология переработки создана таким образом, чтобы экономить электричество и не выбрасывать в атмосферу вредные вещества.
Местом для размещения снегоплавильного пункта выбрали улицу Сагита Агиша. Удобный заезд и выезд для грузовиков, рядом все инженерные сети, да и жилые дома находятся достаточно далеко. Важным моментом стало и расположение насосной станции Уфаводоканала.
Вся конструкция расположится под землёй. Максимум, что увидят жители ближайших домов, – это металлические решётки. Плавиться снег будет внутри коллектора за счет сточных вод. После всё это отправится уже в очистные сооружения. Озаботились власти и вопросом неприятных запахов. Проектом снегоплавильного пункта предусмотрена аэрация воздуха. Чиновники уверяют: ситуация под контролем, и во фразе «ароматы ванили» местным жителям не придётся менять гласные.