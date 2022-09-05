В Уфе проектируют новый снегоплавильный пункт

У нас ежегодно возникают такие снежные коллапсы, снегоплавильный пункт нужен. По их числу мы отстаем от других регионов, нам нужно наверстать и обеспечить цивилизованную жизнь города.

Мурад Шафиков, член Совета по экологической безопасности и сохранению природного наследия При Главе Республики Башкортостан