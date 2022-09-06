В Стерлитамаке обманутые дольщики начали получать ключи от квартир

В Стерлитамаке для 54 семей закончились годы томительного ожидания собственного жилья. Ключи от квартир там вручили обманутым дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков ООО «Башстрой» и ООО «Башхимремонт».

Для Альфии Имаковой число 13 стало по-настоящему счастливым. Первый раз, когда 13 ноября родился сын, второй – когда после десяти лет ожиданий, судебных тяжб и уже почти полностью потерянной веры в лучшее она получила ключи от квартиры с номером 13.

Пока в комнатах ещё пусто. Впереди тяжелые, но приятные хлопоты – долгожданный ремонт в своей квартире.

Впервые порог собственного жилья переступает и Альфия Хакимуллина. Руки так и тянутся прикоснуться к каждому метру, потрогать и убедиться, что это не игра воображения.

Ускорить выдачу ключей дольщикам Стерлитамака на прошлой неделе потребовал Глава Башкортостана. На завершение объекта Фондом жилищного строительства республиканский бюджет выделил 117 млн рублей. Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов отметил, что сегодня вопрос с обманутыми дольщиками в городе близится к полному решению.