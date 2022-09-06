Волонтеры «Башнефти» вручили подарки воспитанникам социальных учреждений

Башкирские нефтяники продолжают масштабную волонтерскую акцию по всей Башкирии.Они помогают собрать в школу воспитанников социальных учреждений республики. Все необходимое работники нефтяной отрасли приобретают на собственные средства, что называется, по зову сердца. В Уфимском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья побывал и наш корреспондент.

Настоящий праздник знаний для воспитанников реабилитационного центра в Уфе. Конкурсы, танцы, песни и, конечно, хорошее настроение – сегодня этих детей провожают в школу волонтеры «Башнефти», входящей в состав «Роснефти». В этом центре на лечении находится 70 ребят. И почти половина из них – первоклассники.

С 2011 года компания «Башнефть» помогает нам организовывать социокультурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши дети с удовольствием получают подарки, особенно ко Дню знаний.

Диля Ишбулатова, заместитель директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

Наше корпоративное волонтерское движение существует с 2011 года. В прошлом году мы были удостоены премии «Мы вместе», также награждены медалью Президента РФ. С праздником 1 сентября мы поздравили более 700 детей из 24 подшефных учреждений, детей из многодетных семей, детей беженцев ДНР, ЛНР. Мы любим дарить тепло и радость детям.

Яна Шукало, волонтер компании «Башнефть»

Конечно, и в этот раз нефтяники пришли не с пустыми руками. Работники «Башнефти» на собственные средства закупили все необходимое, в первую очередь – школьные принадлежности и наборы для творчества.

Мы пошли в 1 класс. Для нас это и так праздник, а тут вдвойне. Очень приветливые педагоги, отношение очень хорошее. Реабилитация нам очень понравилась.

Алина Кутлуева, мама первоклассника

Спасибо хотела сказать «Башнефти», они всегда дарят хорошие подарки, именно для детей, полезные, творческие, мелкую моторику, допустим, развивать.

Альбина Гайсина, мама первоклассника

Волонтерская акция объединила нефтяников из разных регионов присутствия компании – Башкирии, НАО, Тюменской области. Более 700 воспитанников из 23 подшефных учреждений получили подарки к школе. На празднике знаний ребята усвоили первый урок: доброта – это большая сила, которая поможет преодолеть любые преграды.

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