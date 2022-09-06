Волонтеры «Башнефти» вручили подарки воспитанникам социальных учреждений

С 2011 года компания «Башнефть» помогает нам организовывать социокультурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши дети с удовольствием получают подарки, особенно ко Дню знаний.

Диля Ишбулатова, заместитель директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья