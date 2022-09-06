Волонтеры «Башнефти» вручили подарки воспитанникам социальных учреждений

Башкирские нефтяники продолжают масштабную волонтерскую акцию по всей Башкирии.Они помогают собрать в школу воспитанников социальных учреждений республики. Все необходимое работники нефтяной отрасли приобретают на собственные средства, что называется, по зову сердца. В Уфимском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья побывал и наш корреспондент.
Настоящий праздник знаний для воспитанников реабилитационного центра в Уфе. Конкурсы, танцы, песни и, конечно, хорошее настроение – сегодня этих детей провожают в школу волонтеры «Башнефти», входящей в состав «Роснефти». В этом центре на лечении находится 70 ребят. И почти половина из них – первоклассники.
Конечно, и в этот раз нефтяники пришли не с пустыми руками. Работники «Башнефти» на собственные средства закупили все необходимое, в первую очередь – школьные принадлежности и наборы для творчества.
Волонтерская акция объединила нефтяников из разных регионов присутствия компании – Башкирии, НАО, Тюменской области. Более 700 воспитанников из 23 подшефных учреждений получили подарки к школе. На празднике знаний ребята усвоили первый урок: доброта – это большая сила, которая поможет преодолеть любые преграды.