В Башкирии пройдут массовые проверки водителей и авто

ГИБДД по Башкирии предупреждает водителей республики о массовых проверках.
Сегодня, 8 сентября, в Уфимском районе на 1323 км автодороги Москва-Казань-Уфа пройдут рейды ГИБДД. Совместно с инспекторами проверками будут заниматься сотрудники Ространснадзора. Особое внимание будут уделять пассажирским перевозкам.
В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.