В Башкирии пройдут массовые проверки водителей и авто

ГИБДД по Башкирии предупреждает водителей республики о массовых проверках.

Сегодня, 8 сентября, в Уфимском районе на 1323 км автодороги Москва-Казань-Уфа пройдут рейды ГИБДД. Совместно с инспекторами проверками будут заниматься сотрудники Ространснадзора. Особое внимание будут уделять пассажирским перевозкам.