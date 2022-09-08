В Башкирии с начала года задержали около 100 нелегальных перевозчиков

Это подвергает опасности жизни людей, потому что непонятно состояние здоровья водителя, состояние автомобиля. У них должна быть лицензия на право перевозки 8 человек и более, автобус должен быть внесен в реестр, водитель должен быть в штате, утром перед выездом водителю необходимо пройти медосмотр, а автомобилю – механический осмотр до и после рейса. Также после рейса воитель должен пройти медосвидетельствование.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан