В Башкирии с начала года задержали около 100 нелегальных перевозчиков

С начала года в Башкортостане задержали около 100 автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает Минтранс республики. Представители ведомства совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели в Уфимском районе очередной рейд.

Задержали пять транспортных средств: один микроавтобус и четыре легковые машины. Водители не имели лицензии на перевозку пассажиров. В прошлом году по вине нелегалов зарегистрирована почти сотня аварий. Погибли 18 человек и 131 пострадал.

На сегодняшний день в Башкортостане еще около 200 нелегальных перевозчиков осуществляют свою деятельность. Некоторые – под видом совместных поездок с попутчиками. Рейды по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будут продолжены.

Фото №1 - В Башкирии с начала года задержали около 100 нелегальных перевозчиков

Это подвергает опасности жизни людей, потому что непонятно состояние здоровья водителя, состояние автомобиля. У них должна быть лицензия на право перевозки 8 человек и более, автобус должен быть внесен в реестр, водитель должен быть в штате, утром перед выездом водителю необходимо пройти медосмотр, а автомобилю – механический осмотр до и после рейса. Также после рейса воитель должен пройти медосвидетельствование.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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