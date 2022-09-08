В Башкирии с начала года задержали около 100 нелегальных перевозчиков

С начала года в Башкортостане задержали около 100 автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает Минтранс республики. Представители ведомства совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели в Уфимском районе очередной рейд.
Задержали пять транспортных средств: один микроавтобус и четыре легковые машины. Водители не имели лицензии на перевозку пассажиров. В прошлом году по вине нелегалов зарегистрирована почти сотня аварий. Погибли 18 человек и 131 пострадал.
На сегодняшний день в Башкортостане еще около 200 нелегальных перевозчиков осуществляют свою деятельность. Некоторые – под видом совместных поездок с попутчиками. Рейды по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будут продолжены.