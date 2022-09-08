В Уфе на дороги вышли ещё 26 автобусов большого класса

Новые «НЕФАЗЫ» вмещают до 105 пассажиров, оборудованы откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. В них установлены электронная система информирования пассажиров, навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, устройство контроля работы водителя (тахограф), кондиционер с системой обогрева, 4 USB розетки для пассажиров, система видеонаблюдения.