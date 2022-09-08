В Уфе на дороги вышли ещё 26 автобусов большого класса

Сегодня, 8 сентября, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев передал предприятию «Башавтотранс» ключи от 26 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости.
Автобусы будут направлены на маршруты Затона, Дёмы, Сипайлово и Инорса. В частности, новый транспорт заменит автобусы среднего класса на маршрутах №30, 30к, 39, 57, 226. Планируется увеличение подвижного состава на маршрутах №51/51а, 74, 69.
Новые «НЕФАЗЫ» вмещают до 105 пассажиров, оборудованы откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. В них установлены электронная система информирования пассажиров, навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, устройство контроля работы водителя (тахограф), кондиционер с системой обогрева, 4 USB розетки для пассажиров, система видеонаблюдения.
Фото: ИА Башинформ.