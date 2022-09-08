В Уфе возобновил работу автобусный маршрут №264

На линии работают два автобуса малого класса, стоимость проезда – 35 рублей. В процессе работы маршрута количество автобусов увеличат. Схема маршрута предусматривает движение автобусов по улицам: Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Академика Королева, Юрия Гагарина, Баязита Бикбая, Сипайловской, Менделеева, 50 лет СССР, Комсомольской, 8-ое Марта, Айской, Достоевского, Ветошникова, Кирова, Ленина, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди, Мажита Гафури.