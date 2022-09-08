Стало известно, в каких районах Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности

В некоторых районах Башкирии продолжает сохранятся высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Фото №1 - Стало известно, в каких районах Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности

Так, в Аскинском, Бакалинском, Дюртюлинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском, сохраняется самый высокий, пятый класс пожароопасности. В Хайбуллинском – четвертый.

Ведомство напоминает жителям и гостям региона, что в этот период особенно опасно разводить костры, поджигать сухую траву, въезжать в лес на транспорте, выбрасывать непотушенные сигареты и спички.

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