Стало известно, в каких районах Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности

В некоторых районах Башкирии продолжает сохранятся высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.
Так, в Аскинском, Бакалинском, Дюртюлинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском, сохраняется самый высокий, пятый класс пожароопасности. В Хайбуллинском – четвертый.
Ведомство напоминает жителям и гостям региона, что в этот период особенно опасно разводить костры, поджигать сухую траву, въезжать в лес на транспорте, выбрасывать непотушенные сигареты и спички.