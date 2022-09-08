Историки Башкирии рассказали о значении Бородинской битвы сегодня

Сегодня в стране отмечается День воинской славы России. Ровно 210 лет назад произошло Бородинское сражение между армией под командованием Михаила Кутузова и войском французов Наполеона, которое считалось непобедимым. На защиту Родины плечом к плечу встали воины всей многонациональной страны.

В сражении принимали участие Уфимский пехотный полк, а также 1-й Башкирский и 1-й Тептярский полки. Сама битва и ее значение несет большой смысл и для нынешнего поколения, отмечают эксперты.

Для сегодняшних россиян, для тех, кто защищает рубежи наш Родины, для тех, кто поддерживает их, делая свою обычную работу, это огромный пример единения, пример несгибаемости перед лицом трудности и опасности, это высокий пример, в том числе и нравственного плана.

В Отечественной войне 1812 года в боевых действиях принимало участие более двух десятков башкирских полков. Все это нашло отражение в национальном фольклоре. Песни живы и поются до сих пор. Историки также проводят параллели и с современными событиями. Тогда в великой армии Наполеона против России были собраны солдаты со всей Европы.