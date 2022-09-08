Историки Башкирии рассказали о значении Бородинской битвы сегодня

Сегодня в стране отмечается День воинской славы России. Ровно 210 лет назад произошло Бородинское сражение между армией под командованием Михаила Кутузова и войском французов Наполеона, которое считалось непобедимым. На защиту Родины плечом к плечу встали воины всей многонациональной страны.
В сражении принимали участие Уфимский пехотный полк, а также 1-й Башкирский и 1-й Тептярский полки. Сама битва и ее значение несет большой смысл и для нынешнего поколения, отмечают эксперты.
В Отечественной войне 1812 года в боевых действиях принимало участие более двух десятков башкирских полков. Все это нашло отражение в национальном фольклоре. Песни живы и поются до сих пор. Историки также проводят параллели и с современными событиями. Тогда в великой армии Наполеона против России были собраны солдаты со всей Европы.