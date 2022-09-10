В Башкирии на 90% завершены работы по программе «Башкирские дворики»

Реализация проектов текущего года в целом по республике составляет 90%, на сегодняшний день 9 городов завершили работы в полном объеме. Программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет (с 2019-2024 годы) и направлена на обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях и создание благоприятных условий проживания для граждан.

Пресс-служба МинЖКХ РБ