В Башкирии на 90% завершены работы по программе «Башкирские дворики»

В Башкирии в 2022 году в рамках программы «Башкирские дворики» благоустраивается 200 придомовых территорий. Это значит, что жители получат 165 детских и спортивных площадок, 70 площадок для сбора мусора и 4,5 тысячи новых парковочных мест.
Работы по программе уже близятся к завершению. На данный момент, по информации МинЖХК РБ, выполнено 90% от запланированного объема. На территориях дворов появляются зоны отдыха, устанавливается освещение, оборудуется видеонаблюдение, обновляются тротуары и проезды.
Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ