В Башкирии на 90% завершены работы по программе «Башкирские дворики»

В Башкирии в 2022 году в рамках программы «Башкирские дворики» благоустраивается 200 придомовых территорий. Это значит, что жители получат 165 детских и спортивных площадок, 70 площадок для сбора мусора и 4,5 тысячи новых парковочных мест.

Фото №1 - В Башкирии на 90% завершены работы по программе «Башкирские дворики»

Работы по программе уже близятся к завершению. На данный момент, по информации МинЖХК РБ, выполнено 90% от запланированного объема. На территориях дворов появляются зоны отдыха, устанавливается освещение, оборудуется видеонаблюдение, обновляются тротуары и проезды.

Реализация проектов текущего года в целом по республике составляет 90%, на сегодняшний день 9 городов завершили работы в полном объеме. Программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет (с 2019-2024 годы) и направлена на обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях и создание благоприятных условий проживания для граждан.

Пресс-служба МинЖКХ РБ

Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями