В Башкирии пройдут «Летние шаймуратовские игры» на Кубок им. М. Шаймуратова

В Башкирии 13 сентября состоятся «Летние шаймуратовские игры» на Кубок имени Героя РФ М. Шаймуратова. Игры будут организованы Министерством образования и науки РБ.

В пресс-службе министерства пояснили, что игры пройдут в два этапа среди обучающихся «шаймуратовских классов». На первом этапе будут оценивать видеопрезентацию. На втором этапе для лучших команд организуют проведены военно-спортивные игры с прохождением полосы препятствий. Место проведения – центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Кроме того, во время второго этапа участники игр смогут проверить свои знания на тему Великой Отечественной войны, 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и жизни самого Минигали Шаймуратова.

Игры проводятся с целью совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у обучающихся классов имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего Отечества, уважения к государственным языкам Республики Башкортостан, а также содействия становлению активной гражданской позиции. Пресс-служба Минобрнауки РБ