В Башкирии пройдут «Летние шаймуратовские игры» на Кубок им. М. Шаймуратова

В Башкирии 13 сентября состоятся «Летние шаймуратовские игры» на Кубок имени Героя РФ М. Шаймуратова. Игры будут организованы Министерством образования и науки РБ.
В пресс-службе министерства пояснили, что игры пройдут в два этапа среди обучающихся «шаймуратовских классов». На первом этапе будут оценивать видеопрезентацию. На втором этапе для лучших команд организуют проведены военно-спортивные игры с прохождением полосы препятствий. Место проведения – центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Кроме того, во время второго этапа участники игр смогут проверить свои знания на тему Великой Отечественной войны, 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и жизни самого Минигали Шаймуратова.
По итогам игр победители получат переходящий кубок. Также определят 20 лучших команд, которых наградят дипломами.