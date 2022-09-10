В Уфе 10 сентября почтят память жертв фашизма

10 сентября в Уфе состоится акция, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма. По инициативе активистов регионального общественного движения «Патриот» в Парке Победы память павших земляков и соотечественников почтят минутой молчания. Продолжит мероприятие патриотический концерт в поддержку бойцов башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова.
В концертной программе примут участие: заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Башкирской государственной филармонии Азат Бикчурин, солист Оркестра Министерства внутренних дел по Республики Башкортостан Юрий Зубков, обладатель гран-при вокального конкурса имени Радика Гареева, лауреат международных и республиканских конкурсов Радмир Хасанов, дипломант всероссийских и международных конкурсов эстрады и цирка, артист оригинального жанра, мастер боевых искусств, силовой жонглёр и каскадёр Радик Исмагилов, музыкальный исполнитель Ильгиз Абдрахманов, представители Морского собрания Республики Башкортостан и движения «Патриот».
Начало мероприятия – 13:00. Вход свободный.
Организаторы: Региональное общественное движение «Патриот», РОО «Морское Собрание Республики Башкортостан», АНО СПЦ РБ «АЛГА-ПАТРИОТ».