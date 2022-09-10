В Уфе 10 сентября почтят память жертв фашизма

10 сентября в Уфе состоится акция, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма. По инициативе активистов регионального общественного движения «Патриот» в Парке Победы память павших земляков и соотечественников почтят минутой молчания. Продолжит мероприятие патриотический концерт в поддержку бойцов башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова.

Фото №1 - В Уфе 10 сентября почтят память жертв фашизма

Фашизм во все времена приносил людям страдание, смерть и показывал свой звериный оскал. Наши деды смогли защитить нас более 75 лет назад, а теперь наши соотечественники встали на защиту населения Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсонщины, где уже более 8 лет мирное население жило в условиях войны и террора. Сегодня важно показать всему миру, что фашизм был и остаётся самым большим злом для всего человечества. Кроме того, мы, представители разных общественных организаций, приняли решение провести концерт в поддержку бойцов башкирских батальонов, которые сейчас на передовой и героически сражаются с нацистами и бандитами.

Ринат Хабиров, руководитель движения «Патриот»

В концертной программе примут участие: заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Башкирской государственной филармонии Азат Бикчурин, солист Оркестра Министерства внутренних дел по Республики Башкортостан Юрий Зубков, обладатель гран-при вокального конкурса имени Радика Гареева, лауреат международных и республиканских конкурсов Радмир Хасанов, дипломант всероссийских и международных конкурсов эстрады и цирка, артист оригинального жанра, мастер боевых искусств, силовой жонглёр и каскадёр Радик Исмагилов, музыкальный исполнитель Ильгиз Абдрахманов, представители Морского собрания Республики Башкортостан и движения «Патриот».

Начало мероприятия – 13:00. Вход свободный.

Организаторы: Региональное общественное движение «Патриот», РОО «Морское Собрание Республики Башкортостан», АНО СПЦ РБ «АЛГА-ПАТРИОТ».

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