В Уфе 10 сентября почтят память жертв фашизма

Фашизм во все времена приносил людям страдание, смерть и показывал свой звериный оскал. Наши деды смогли защитить нас более 75 лет назад, а теперь наши соотечественники встали на защиту населения Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсонщины, где уже более 8 лет мирное население жило в условиях войны и террора. Сегодня важно показать всему миру, что фашизм был и остаётся самым большим злом для всего человечества. Кроме того, мы, представители разных общественных организаций, приняли решение провести концерт в поддержку бойцов башкирских батальонов, которые сейчас на передовой и героически сражаются с нацистами и бандитами.

Ринат Хабиров, руководитель движения «Патриот»