Батальоны из Башкирии продвигаются в Николаевском направлении

Батальоны, прибывшие из Башкирии на территорию соседнего государства, продвигаются в сторону Николаевского направления. Об этом в своих соцсетях сообщил Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими, а также инициатор формирования республиканских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.