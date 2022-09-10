Батальоны из Башкирии продвигаются в Николаевском направлении

Батальоны, прибывшие из Башкирии на территорию соседнего государства, продвигаются в сторону Николаевского направления. Об этом в своих соцсетях сообщил Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими, а также инициатор формирования республиканских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.  

Фото №1 - Батальоны из Башкирии продвигаются в Николаевском направлении

Несколько дней батальоны не выходили на связь, но, по словам Алика Камалетдинова, на данный момент военные из Башкирии наносят урон противнику.

Башкирские батальоны продолжают продвигаться в Николаевском направлении, попутно вступая в бои с противником. Наносят значительный ущерб противнику, как это сделал наш боец с позывным Капрал. Наши парни настоящие герои! Батальоны готовы к подобным ситуациям! Работайте братья!

Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Фото: соцсети Алика Камалетдинова 

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