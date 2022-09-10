В Башкирии прогнозируют небольшой подъем температуры воздуха

В Башкирии в ближайшие дни сохранится пасмурная погода, однако, по мнению синоптиков республиканского Гидрометцентра, ожидается небольшое потепление.

В воскресенье, 11 сентября, существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов. Ночью похолодает до +2, +7 градусов, но при прояснениях возможно понижение температуры воздуха до 0, -2 градусов.